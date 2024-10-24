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СМИ: БРИКС может стать для стран глобального Юга альтернативой Западу

s1ap7ha7boo7ych33ksБРИКС может стать для стран глобального Юга альтернативой доминированию Запада. Такое мнение высказал телеканал France Info.

СМИ: БРИКС может стать для стран глобального Юга альтернативой Западу
© ТАСС

По его оценке, "клуб стран БРИКС становится все более и более привлекательным для стран глобального Юга", которые "недовольны доминированием Запада в международных отношениях".

Сегодня на долю БРИКС приходится треть мирового ВВП и 50% энергоресурсов планеты, отмечает France Info. БРИКС утверждается в роли альтернативного центра силы для стран глобального Юга, благодаря созданию Банка развития, а также укреплению взаимных связей между его участниками.

В свою очередь газета L'Opinion констатирует, что, "несмотря на санкции Запада, президент России Владимир Путин принимает глав государств и правительств, представляющих почти половину мирового населения".

16-й саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран.

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