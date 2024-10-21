Аргентина упразднила налоговую службу

Пресс-служба президента Аргентины сообщила, что в стране была упразднена налоговая служба. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сокращение прошло в рамках упразднения неэффективных структур. При этом из-за сокращения более 3 тысяч человек потеряют рабочие места.

«В рамках сокращения (участия) государства в (экономике) и упразднения неэффективных структур будет распущена федеральная налоговая служба. Будет создано агентство по вопросам взимания налогов и таможенному контролю с более простой и эффективной структурой и с меньшим количеством денежных и бюрократических затрат», — сообщили в пресс-службе аргентинского президента.

Там также уточнили, что вместо старого ведомства в Аргентине будет создана новая структура. Это должно помочь «повысить профессиональный уровень сотрудников», а также бороться с коррупцией внутри. Помимо сокращения рабочих мест, в новом ведомстве планируют урезать зарплаты руководящего состава.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей не исключил проведения двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.