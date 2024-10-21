В России предупредили европейские банки о рисках банкротства

Европейские кредитные организации с двух сторон окружены ограничениями со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и России, на фоне чего они сталкиваются с трудностями ведения бизнеса в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что банки UniCredit и Raiffeisen Bank практически не могут продать свои активы из-за требований российских и европейских регуляторов.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович подчеркнул, что кредитные организации вынуждены балансировать между собственными, западными и российскими интересами. Он добавил, что при условиях, созданных ЕЦБ, кредитные организации могут обанкротиться. По нормам регулятора, чтобы провести сделки, банкам нужно получить сперва одобрение государственной комиссии по иностранным инвестициям.

В то же время, европейские банки все еще получают прибыль от ведения бизнеса на российском рынке, что делает их потенциальный уход экономически нецелесообразным.

Другой фактор — новые правила в российском законодательстве, которые также затрудняют иностранным компаниям покинуть рынок РФ, подчеркивается в публикации.

17 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство России увеличивает обременения для иностранных инвесторов при выходе из российских активов. Взнос в бюджет РФ при их продаже вырастет до 35% от рыночной стоимости, размер скидки при такой сделке увеличится с 50% до 60%.