СМИ: Путин представит на саммите БРИКС план по крушению доллара

Альтернативная платежная система БРИКС, которую предложил внедрить президент России Владимир Путин, может привести к разрушению долларовой системы. Об этом пишет The Economist.

По данным портала, российский лидер на саммите БРИКС в Казани предложит участникам построить новую глобальную финансово-платежную систему.

По их словам, идею альтернативной системы активно лоббирует и Китай.

Ввод новой системы, по мнению аналитиков, нанесет удар по доминированию США в мировых финансах, защитит Россию и ее друзей от санкций.

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Минфин России, напомнили журналисты, еще в июне 2024 года анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых.

Напомним, что объединение БРИК было основано в 2006 году, в него изначально вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2010 году к организации присоединилась ЮАР (South Africa), и та стала называться БРИКС.

С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. При этом название не изменилось.