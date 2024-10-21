В России отреагировали на желание ЕС ужесточить санкции

Страны Европейского союза (ЕС) в первую очередь наказывают сами себя антироссийскими санкциями, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Таким образом он отреагировал на желание объединения ужесточить меры.

«Они ж сами себя дурят и думают, что остальные этого не видят. Они продолжают с нами торговать, скупают наши энергоносители, при чем значительно больше, чем до всех санкций. Та же Чехия — продает в огромных количествах оружие, в пять раз больше закупила у нас нефтепродуктов. Я думаю, что они нашли схему обхода, а это так, показать американским союзникам, что они в фарватере политики Вашингтона идут и наказывают Россию. Но наказывают они только себя в первую очередь. Я думаю, что они это почувствуют уже в зимние месяцы, когда станет попрохладнее в их квартирах и поменьше будет электроэнергии на их заводах и предприятиях», — высказался сенатор.

Ранее стало известно, что власти ЕС хотят возобновить дискуссию об ужесточении санкций против России в январе после окончания председательства в объединении Венгрии.

3 сентября исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что сообщество уже сейчас может готовить новый пакет антироссийских санкций, но принять его до конца года будет трудно из-за председательства Венгрии в Совете ЕС. По его словам, с началом польской «евровахты» в январе 2025 года санкционная работа однозначно закипит.