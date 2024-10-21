Цены на нефть выросли в начале недели

Стоимость нефти повышается в понедельник, 21 октября. Цена поднялась уже более чем на 1% в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 12.24 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,16%, до 73,92 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,41%, до 69,65 доллара.

Напомним, что в ночь на понедельник военно-воздушными силами Израиля были атакованы десятки объектов финансовой инфраструктуры движения «Хезболлах» в столице Бейруте и других районах Ливана. Кроме того, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила ликвидацию в секторе Газа израильскими военными Яхьи Синвара. Он считался главным вдохновителем и организатором нападения на Израиль 7 октября прошлого года.

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Ранее партнер Capital Lab Евгений Шатов заявил «Известиям», что цена нефти Brent в октябре может стабилизироваться в диапазоне $80-85 за баррель. При этом, по его словам, на рынке нефти в 2025 году, вероятно, будет наблюдаться избыток предложения.