Наиболее вероятное решение – это повышение ключевой ставки на 1 п.п., до 20% годовых. Основной фактор, который будет влиять на решение ЦБ, — это данные последних недель, особенно данные по инфляционным ожиданиям населения. Последние данные по инфляции показали ее некоторое снижение. При этом по продовольствию за неделю было повышение, а по промтоварам, наоборот, снижение. И это несколько необычная ситуация. Однако если говорить о положении дел в целом, то, поскольку ЦБ пока не достигает своих планов по инфляции на конец года, он, как отмечал [зампред регулятора Алексей] Заботкин, должен либо достаточно долго удерживать ключевую ставку на уровне 19%, либо повышать ее дальше. Полагаю, ставка повысится, а на пресс-конференции это решение обоснуют тем, что инфляционные ожидания населения в последние месяцы растут. А они не могут не расти после того, как, к примеру, повысились тарифы ЖКХ.

Андрей Верников Независимый финансовый эксперт