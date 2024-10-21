Финансовый аналитик дал прогноз по ключевой ставке
Финансовый эксперт Андрей Верников в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями касательно предстоящего решения Центробанка по ключевой ставке.
Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 25 октября. В настоящее время показатель установлен на уровне 19% годовых.
Наиболее вероятное решение – это повышение ключевой ставки на 1 п.п., до 20% годовых. Основной фактор, который будет влиять на решение ЦБ, — это данные последних недель, особенно данные по инфляционным ожиданиям населения. Последние данные по инфляции показали ее некоторое снижение. При этом по продовольствию за неделю было повышение, а по промтоварам, наоборот, снижение. И это несколько необычная ситуация. Однако если говорить о положении дел в целом, то, поскольку ЦБ пока не достигает своих планов по инфляции на конец года, он, как отмечал [зампред регулятора Алексей] Заботкин, должен либо достаточно долго удерживать ключевую ставку на уровне 19%, либо повышать ее дальше. Полагаю, ставка повысится, а на пресс-конференции это решение обоснуют тем, что инфляционные ожидания населения в последние месяцы растут. А они не могут не расти после того, как, к примеру, повысились тарифы ЖКХ.Андрей Верников Независимый финансовый эксперт
Вместе с тем эксперт высказался о влиянии высокой ключевой ставки на рынок облигаций.
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«Если на пресс-конференции ЦБ будут хотя бы какие-то намеки на то, что в обозримом будущем, допустим, в I квартале 2025 года он может перейти к изменению своей политики, к снижению ставки, тогда облигации даже вырастут. Поэтому ставка в 20% в цене в плане облигаций», - отметил он.
Ранее экономист рассказал о возможном росте цен на продукты к Новому году.