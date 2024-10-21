Названы регионы — лидеры по уровню доходов населения

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа стали лидерами списка регионов России по уровню доходов населения. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство провело соответствующее исследование. Оно пришло к выводу, что средний доход жителей Ямало-Ненецкого автономного округа — 156,2 тысячи рублей в месяц. Второе место рейтинга заняла Чукотка, где средний доход граждан достигает 154,5 тысячи рублей. На третьей строчке расположился Ненецкий автономный округ со средним доходом в 134,9 тысячи рублей.

В топ-10 также попали Москва, Магаданская область, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и республика Татарстан.

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Как сообщило ранее издание РБК со ссылкой на результаты опроса «Ренессанс страхования» и исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», почти половина россиян (48%) заявили, что не будут работать по найму, если им предложат зарплату в размере менее 50 тыс. рублей.