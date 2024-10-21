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Минфин впервые использовал ИИ в подготовке бюджета

В 2024 году представителями Минфина и Сбера был запущен пилотный проект по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в бюджетном процессе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на первого замминистра финансов Ирину Окладникову.

Минфин впервые использовал ИИ в подготовке бюджета
© РИА Новости

Замминистра выступила на полях Московского финансового форума (МФФ). По ее словам, разработка будет помогать сопоставлять коды бюджетной классификации и привязанные к ним результаты.

Как уточнил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях МФФ, уже сейчас AI-агент работает на уровне 84% точности, «а будет еще точнее». Благодаря запуску ИИ люди сосредоточатся на сложных, важных, творческих и интересных задачах, добавил он.

Ранее сообщалось, что, по данным MarketsandMarkets, объем мирового рынка искусственного интеллекта в здравоохранении, в 2024 году уже достиг 20,9 млрд долларов. Как отмечалось, в ближайшие пять лет среднегодовой темп его роста ожидается на уровне 48%.