Цена золота обновила исторический максимум

Стоимость золота в первой половине дня понедельника повышается, устанавливая новый рекорд. Это обусловлено целым рядом факторов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов и комментарий аналитика.

К 8.54 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась на 10,65 доллара, или на 0,39%, до 2 740,6 доллара за тройскую унцию. В моменте золотой фьючерс составил 2 747,7 доллара. Что касается декабрьского фьючерса на серебро, то он растет в цене на 2,46%, до 34,053 доллара за унцию.

Аналитик CBA Вивека Дхара, чьи слова приводит газета Wall Street Journal, заявил, что такой тренд связан с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и неопределенностью в связи с президентскими выборами в США.

БРИКС владеет более 20% мировых резервов золота

Ранее аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова заявила в беседе с изданием «РБК-Инвестиции», что в настоящее время золото получает поддержку от ожиданий нового снижения ставки ФРС, а также от мировой экономической и геополитической неопределенности.