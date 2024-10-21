«Золотое» топливо: что будет с ценами на бензин с 1 ноября

Эксперты в беседе с изданием Life дали свои прогнозы по ценам на бензин со следующего месяца. В частности, по словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, геополитическая напряженность создает дополнительные риски для топливного рынка.

Кроме того, эксперт отметил, что давление на цены может оказывать общий рост инфляции в России. Собеседник предположил, что годовой рост цен на топливо может составить 8–9%. Вместе с тем, по его словам, ценовой прирост обычно неравномерен в течение года.

«К 1 ноября я ожидаю увеличение цен на бензин и дизель в пределах 0,5% от текущих значений. Чтобы получить стоимость топлива на конец ноября, нужно прибавить 1,5%. Однако точно предсказать цены невозможно из-за высокой волатильности рынка и влияния множества внешних факторов», — указал специалист.

В аналитическом департаменте AMarkets подчеркнули, что котировки могут подняться на несколько процентов в течение пары недель. Там назвали ситуацию на биржевом рынке главным фактором роста розничных цен.

Ранее вице-премьер Александр Новак обратился к Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе с просьбой начать вести мониторинг цен на топливо. По оценке ведомств, стоимость топлива в розничном сегменте остается стабильной, не превышает инфляцию, дефицит отсутствует.