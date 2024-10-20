СМИ: США вступили в новый экономический суперцикл

Экономика Соединенных Штатов вступила в новый «суперцикл», о чем свидетельствуют противоположные ожиданиям результаты финансовой политики, пишет Business Insider (BI).

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Аналитики пояснили, что предыдущий суперцикл начался в 2008 году, когда Федеральная резервная система (ФРС) снизила ключевую ставку до 0%. На фоне этого резко упала доходность казначейских облигаций США, а инвесторы столкнулись с серьезными рисками.

В течение последних 15 лет экономика США отличалась слабым спросом и низкими процентными ставками, но в настоящее время ситуация изменилась, пояснили авторы статьи.

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«Что-то нарушило естественное положение дел на рынке. Это как если бы вы положили руку на горячую плиту, и ваши пальцы стали ледяными», — заметили финансисты.

По их оценке, для нового «суперцикла» будут характерны более высокие ключевые ставки, риски, инфляционные эффекты из-за геополитической и экономической нестабильности и влияние политики национальной безопасности на развитие промышленных площадок.