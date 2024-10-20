Названы страны БРИКС с наибольшими запасами золота

Более 20% мировых резервов золота приходится на государства БРИКС. Лидерами объединения по золотым запасам являются Россия и Китай. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

Опубликована статистика второго квартала 2024 года по общим мировым объемам золотых резервов. Они составляют 29,03 тысячи тонн. При этом 21,4% приходится на страны БРИКС с учетом того, что доли Ирана и Эфиопии не разглашаются.

Лидерами с наибольшим количеством запасов драгоценного металла стали Россия и Китай. У них 234 000 и 226 000 тонн соответственно.

У Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ доли составляют менее 3% от мировых резервов золота.

Ранее стало известно, в каких городах России у жителей больше всего «золотого запаса».