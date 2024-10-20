Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран

Украина из-за нехватки электроэнергии в стране запросила ее импорт у пяти стран. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".

"Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии, - говорится в Telegram-канале компании. - Общим объемом 5 000 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 290 МВт".

В "Укрэнерго" вновь призвали граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить электричество.

Власти Украины признают, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС, уничтожен крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области - Трипольская ТЭС. В первые месяцы лета в стране практически ежедневно вводили графики отключения света, а импорт электроэнергии был доведен до технически возможного максимума.

26 августа на Украине вновь сообщили о массовом повреждении объектов энергетической инфраструктуры, в том числе Киевской ГЭС. С этого момента в стране вновь достаточно часто вводят экстренные и стабилизационные отключения.