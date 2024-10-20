Прогноз курса доллара: как выборы в США повлияют на рубль?

Курс доллара в ноябре может колебаться от 93 до 100 долларов, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Повлиять на курс рубля могут выборы в США.

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«В ноябре не будет заседаний Банка России по ключевой ставке, и поскольку регулятор проводит жёсткую денежно-кредитную политику, то важного повода в виде гипотетического нового повышения ключевой ставки или жёстких сигналов рынку для укрепления рубля в этом месяце не будет. Главным событием для всего мира в начале месяца будут выборы президента США 5 ноября. Кто бы ни победил, тенденции рубля к ослаблению в начале месяца это событие переломить вряд ли сможет, а вот усилить – возможно», - сообщила эксперт.

Ранее эксперт Алексей Грищенко сообщил, что нынешнее ослабление рубля связано с сильно сократившимися объемами продаж экспортерами валютной выручки.