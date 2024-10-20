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Названы восемь российских регионов, которые производят половину ВВП России

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье оказались лидерами по вкладу в валовой внутренний продукт России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. По подсчетам агентства, больше половины объема ВВП производят всего восемь регионов страны.

Названы восемь российских регионов, которые производят половину ВВП России
© News.ru

Так, на Москву приходится 20,3%, на Санкт-Петербург — 7,9%, на Московскую область — 5,5%. Также в топ-8 попали ХМАО (4,9%), ЯНАО (3,8%), Краснодарский край (3,1%), Татарстан — 3%, Свердловская область — 2,5%. На перечисленные регионы приходится 50,9% экономики России.

Ранее Международный валютный фонд подсчитал, что суммарный госдолг всех стран уже в этом году превысит $100 трлн. Как отмечается, это 93% мирового ВВП. Лидерами роста задолженности стали две крупнейшие экономики — США и Китая, где долг вырос более чем на два и шесть процентных пунктов от ВВП соответственно. Правительства не хотят сокращать расходы на фоне стремления финансировать чистую энергетику, поддержку стареющего населения и укрепление безопасности.

Внешний долг России, как сообщили ранее в ЦБ, снизился на 7,7% с начала текущего года и составил $293,4 млрд (28 трлн рублей). Это минимальный размер внешнего долга страны с 2006 года, тогда он составлял $269,5 млрд (25 трлн рублей). Главным образом это произошло за счет падения в третьем квартале обязательств реального сектора экономики — сразу на $11,1 млрд (1 трлн рублей), или на 6,9%.

Экономика
Международный валютный фонд
Росстат