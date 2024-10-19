Силуанов раскрыл назначение дополнительных 1,5 трлн рублей в бюджете

Федеральный бюджет может направить на субсидирование банкам льготной ипотеки в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, на обслуживание госдолга и на обеспечение потребностей Минобороны и силовых ведомств до 1,5 триллиона рублей. Об этом Антон Силуанов в интервью РБК.

«Действительно, мы на предстоящую трехлетку составили бюджет исходя из бюджетного правила. <...> Теперь вопрос о текущем годе. Да, мы вышли в парламент с предложением об увеличении расходов федерального бюджета. Связано это с чем? С тем, что возникли в течение года незапланированные траты», — сказал он.