В России захотели обложить налогом товары из-за рубежа

В России могут ввести НДС на товары из-за рубежа, продающиеся на маркетплейсах, рассказал на Московском финансовом форуме замминистра финансов России Алексей Сазанов. Об этом пишет «Лента.ру».

По данным портала, в настоящее время импортные товары, которые россияне заказывают в интернет-магазинах, не облагаются налогом.

По словам замминистра, ведомство предлагает не устанавливать для них предельных порогов, а собирать НДС «прямо с нуля». Он добавил, что взимать налог и перечислять его в ФНС должны будут сами площадки электронной торговли.

«Минфин готов сохранить порог беспошлинного ввоза товаров для интернет-торговли на уровне 200 евро. Товары, чья стоимость превышает этот порог, обложат пятипроцентной пошлиной — причем взимать ее будут с полной стоимостью товара, а не с превышения, как это делается сейчас», — подчеркнул Сазонов.

Ранее Минэкономразвития предложило освободить маркетплейсы от ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность и товарные знаки в случаях, если владельцы не знали о неправомерном использовании интеллектуальной собственности.