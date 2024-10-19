Товарооборот России и США достигнет минимума с 1992 года

Товарооборот России и США при сохранении текущих тенденций уменьшится по итогам года до 3,7 миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Российский экспорт в Соединенные Штаты за январь-август составил 2,26 миллиарда долларов против 3,4 миллиарда годом ранее. Специалисты отметили, что за год поставки могут достичь примерно 3,12 миллиарда долларов.

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Продажи американских предприятий в Россию за восемь месяцев упали на 16 процентов и составили 334 миллиона долларов. Эксперты ожидают, что по итогам года они будут находиться на рекордно низком уровне в 539,3 миллиона долларов. Это на 10 процентов меньше показателя за 2023 год.

За время президентства Джо Байдена товарооборот упал в шесть раз, следует из статистики. За 2024 год он составит 3,7 миллиарда долларов. Это самое низкое значение с 1992 года.

Ранее сообщалось, что товарооборот Китая и России вырос по итогам первых девяти месяцев 2024 года на два процента, до 180,36 миллиарда долларов.