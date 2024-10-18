Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Казахстана

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию срезанных цветов и бутонов из Казахстана. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

Отмечается, что ограничение вступит в силу с 21 октября. Оно коснется только тех срезанных цветов, которые ввозятся в РФ в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов, выданных на продукцию преимущественно из недружественных стран.

«Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции», — говорится в тексте.

В Россельхознадзоре добавили, что в 2023 и 2024 годах в ней многократно выявляли западный цветочный трипс — опасный карантинный вредитель. Потенциальный экономический ущерб от него составляет более 11,5 миллиардов рублей.