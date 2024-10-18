ОПЕК: обещанная МЭА "эра электричества" сталкивается со сложностями

ОПЕК отмечает, что обещанная МЭА "эра электричества" сталкивается со сложностями
Ожидаемый Международным энергетическим агентством переход к "эпохе электричества" сталкивается с проблемами, МЭА противоречит своим собственным отчетам, следует из статьи, опубликованной на сайте ОПЕК.
"Идея о том, что мировую энергосистему можно "определить" только одним источником энергии не соответствует анализу самого МЭА или сегодняшней энергореальности, в которой уголь, нефть и газ совместно обеспечивают около 80% мирового энергобаланса", - говорится в статье.
В ней отмечается, что ранее МЭА заявило об электрическом будущем мировой энергосистемы и движении к "эре электричества".
Как подчеркивает ОПЕК, в истории энергетики источники энергии зависят друг от друга, а не последовательно находятся в состоянии конкуренции и смены одного другим. Само МЭА в отчете в июле 2024 года писало о росте спроса на уголь в мире в 2023 году до рекордных 8,7 млрд т, а в отчете по нефти за 2024 год отмечало, что спрос на нее в 2023 году превзошел пик 2019 года. В других отчетах МЭА прогнозировало, что в 2030 году почти 80% мирового спроса будет удовлетворять ископаемое топливо, говорится в статье.
"Эпоха электричества", к которой, как считает МЭА, мы движемся на большой скорости, сталкивается с рядом разнообразных сложностей. Например, расширение производства электроэнергии приводит к увеличению в геометрической прогрессии спроса на критически важные минералы", - говорится в статье.
Также это потребует роста сетей во всем мире за следующие 15 лет практически в том же объеме, который был создан за предыдущие 100 лет, отмечает ОПЕК.
Заявления о пиках потребления различных энергоисточников были опровергнуты действительностью, говорится в статье.
"Реальность в том, что сейчас мир потребляет больше нефти, газа, угля и электричества, чем когда бы то ни было. Для справедливого и устойчивого будущего в энергетике, к которому мы все стремимся, ОПЕК выступает за подход "все люди и все виды энергии и технологий", - заключает организация.