ОПЕК: обещанная МЭА "эра электричества" сталкивается со сложностями

Ожидаемый Международным энергетическим агентством переход к "эпохе электричества" сталкивается с проблемами, МЭА противоречит своим собственным отчетам, следует из статьи, опубликованной на сайте ОПЕК.

"Идея о том, что мировую энергосистему можно "определить" только одним источником энергии не соответствует анализу самого МЭА или сегодняшней энергореальности, в которой уголь, нефть и газ совместно обеспечивают около 80% мирового энергобаланса", - говорится в статье.

В ней отмечается, что ранее МЭА заявило об электрическом будущем мировой энергосистемы и движении к "эре электричества".

Как подчеркивает ОПЕК, в истории энергетики источники энергии зависят друг от друга, а не последовательно находятся в состоянии конкуренции и смены одного другим. Само МЭА в отчете в июле 2024 года писало о росте спроса на уголь в мире в 2023 году до рекордных 8,7 млрд т, а в отчете по нефти за 2024 год отмечало, что спрос на нее в 2023 году превзошел пик 2019 года. В других отчетах МЭА прогнозировало, что в 2030 году почти 80% мирового спроса будет удовлетворять ископаемое топливо, говорится в статье.

"Эпоха электричества", к которой, как считает МЭА, мы движемся на большой скорости, сталкивается с рядом разнообразных сложностей. Например, расширение производства электроэнергии приводит к увеличению в геометрической прогрессии спроса на критически важные минералы", - говорится в статье.

Также это потребует роста сетей во всем мире за следующие 15 лет практически в том же объеме, который был создан за предыдущие 100 лет, отмечает ОПЕК.

Заявления о пиках потребления различных энергоисточников были опровергнуты действительностью, говорится в статье.