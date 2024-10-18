В России собрались изменить расчет котировок нефти

Минфин России обсуждает изменение расчета котировки отечественной нефти марки Urals для налогов, ждет соответствующих предложений от Минэнерго. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Lenta.ru

«Пока мы обсуждаем, главное, чтобы был нулевой эффект для доходов бюджета, пока решения нет. Поэтому пока котировка FOB + $2», - ответил Сазанов на вопрос о том, планируется ли вносить изменения в котировки FOB (цена нефти в погрузочном терминале продавца). ТАСС

Ранее чиновник говорил, что для исчисления налогов больше не будут использовать котировки «Brent минус дисконт», а также индекс Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Говорит Москва