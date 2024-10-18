Министр финансов России Антон Силуанов назвал трех друзей России. Об этом сообщает издание «Абзац».

Такое заявление он сделал во время своего выступления на Московском финансовом форуме. По словам Силуанова, тремя друзьями России являются армия, флот и крепкие финансы.

«Если крепкие финансы, то и крепкие тылы, и в обороне у нас все хорошо. Наоборот не получается — если финансы слабые, разбалансированные, ничего не будет. Ничего не будет, не будет нигде успехов — вот это важно. Поэтому друзья страны России — армия, флот и крепкие финансы», – заявил министр финансов.

Ранее Силуанов заявил, что Россия уже давно опережает страны, которые считаются развитыми.