Путин заявил, что РФ проводит 95% торговых операций в национальных валютах
Россия не отказывалась от доллара в качестве универсальной валюты, стране отказали в его использовании.
Теперь 95% торговых операций проводятся с партнерами в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.
"Что касается финансов. Мы не отказывались от доллара в качестве универсальной валюты, нам было отказано его использовать. Но теперь 95% всей внешней торговли России осуществляется с нашими партнерами в национальных валютах. Вот это они сделали своими руками", - сказал он.