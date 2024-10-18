Путин: капитал Нового банка развития БРИКС нужно увеличивать
Капитал Нового банка развития БРИКС требует увеличения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран объединения.
"Мы создали банк, который возглавляет госпожа [Дилма] Руссефф. Там еще нужно много чего сделать. Надо поработать над капиталом, надо увеличить капитал", - отметил глава государства.
Путин напомнил, что встречался с Руссефф несколько раз и назвал ее хорошим специалистом.
"Нам нужно поговорить о том, как создать соответствующую платформу по страхованию, пул резервных валют. Все это нужно постепенно укреплять. Нужно, чтобы это были не декларации, а реально работающие инструменты. Это и происходит", - указал он.