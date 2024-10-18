Путин: РФ занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности

Россия занимает четвертое место среди экономик мира по паритету покупательной способности.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

"На четвертом месте - РФ, мы чуть-чуть обогнали Японию", - сказал он.

По словам Путина, самая крупная экономика мира по паритету покупательной способности - это Китай.