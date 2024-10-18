Путин: РФ предложит партнерам по БРИКС использовать цифровые валюты для инвестиций

Россия предложит партнерам по БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

"Сейчас мы хотим предложить коллегам, пока в деталях не буду говорить, но хотим предложить достаточно серьезный вопрос - это вопрос использования цифровых валют в инвестиционных процессах", - сказал глава государства. "И не только в странах - членах БРИКС, но странами - членами БРИКС в интересах и других развивающихся экономик, которые имеют хорошие перспективы развития. Причем мы можем сделать такой инструмент, который будет практически неинфляционным, - подчеркнул Путин. - Он будет находиться под контролем соответствующих институтов БРИКС. Это может быть еще одним очень интересным хорошим шагом в развитии глобального Юга и с нашим прямым активным участием".

По словам президента РФ, соответствующие консультации уже ведутся.