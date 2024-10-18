США должны задуматься, что санкции против России негативно отражаются на долларе, заявил президент РФ Владимир Путин. ТАСС

Он обратил внимание на то, что Вашингтон ограничивает использование доллара как расчетной единицы, и его доля в резервах и операциях в мире снижается. Говорит Москва

Он отметил, что после того, как американцы «испортили отношения с Россией, и это негативно отражается на них, в частности на долларе» во всем мире задумались о том, стоит ли использовать доллар, если ограничения в этой сфере вводятся по политическим соображениям. Lenta.ru