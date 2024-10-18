Зимний дизель за неделю подорожал на 0,5%

Биржевая стоимость зимнего дизельного топлива за неделю выросла на 0,5%, до 75,145 тыс. рублей следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена межсезонного дизеля поднялась на 0,9%, до 61,179 тыс. руб. за тонну, а летнего дизеля - на 0,2%, до 61,013 тыс. руб. за тонну. Сезонные торги межсезонным и зимнем дизелем возобновились на бирже с 1 октября.

Стоимость бензина Аи-92 за аналогичный период выросла на 0,7%, до 60,102 тыс. руб. за тонну, бензина Аи-95 - уменьшилась на 0,6%, до 64,559 тыс. руб. за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличилась на 0,3%, до 80,267 тыс. руб. за тонну.

Топочный мазут подешевел на 3,5%, до 28,332 тыс. руб. за тонну, сжиженные углеводородные газы - на 18,6%, до 25,331 тыс. руб. за тонну.

Ранее источники ТАСС в отрасли говорили, что отраслевые министерства и нефтяные компании в настоящее время обсуждают ряд мер по ограничению "серого" экспорта дизельного топлива и запрета экспорта непроизводителями, которые позволят стабилизировать цены на зимние сорта дизеля. Стоимость зимнего дизеля является одной из составляющих формулы топливного демпфера и влияет на так называемую точку отсечения, при превышении которой нефтяники могут потерять право на субсидию.

При этом вице-премьер РФ Новак позднее отмечал, что звучали предложения от нефтяников только об ограничении "серого" экспорта в страны ЕАЭС. Он также подчеркивал, что правительство не ожидает каких-либо проблем с предложением зимнего дизеля в России этой зимой, объемов его производства достаточно, а биржевая цена в дальнейшем скорректируется.