В Минпромторге сообщили о сохранении поддержки индустриальных парков РФ

Поддержка индустриальных парков в России будет сохранена, поскольку эта мера признана эффективной.

Ежегодно на эти цели направляют порядка 23 млрд рублей, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

"У нас каждый год на поддержку индустриальных парков закладывается порядка 23 млрд рублей. <…> Мы эту поддержку (развития индустриальных парков - прим. ТАСС) будем продолжать, она признана эффективной", - сказал он в ходе пленарной сессии на форуме InRussia.

Он добавил, что финансирование поддержки индустриальных парков ежегодно растет. Результатом этого становится увеличение числа резидентов индустриальных парков, которые, в свою очередь, приносят в бюджет больше налоговых поступлений.

Всего в стране создано свыше 360 индустриальных парков, треть из них включена в федеральный реестр. В них работает порядка 8 тыс. резидентов.

Форум InRussia проходит 17-18 октября в многофункциональном выставочном комплексе "Минводыэкспо" на Ставрополье, в рамках мероприятия организованы заседания, сессии и семинары, касающиеся развития промышленности.