Мишустин: Россия планирует создать систему для международных расчетов

Россия планирует создать собственную систему для международных расчетов, чтобы обеспечить равноправие стран и конфиденциальность платежей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении на Московском финансовом форуме – 2024.

По его словам, совместные усилия правительства, Банка России и финансового сообщества должны сделать возможным создание альтернативной зарубежным системам платежной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

Мишустин подчеркнул, что новая система расчетов должна обеспечивать международные транзакции на справедливых условиях, гарантировать конфиденциальность и минимальные затраты. Он отметил, что такой подход обеспечит равноправие стран при проведении расчетов.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что на форуме будет предложено немало интересных идей. Он заверил, что наиболее актуальные из них будут внимательно изучены правительством для дальнейшего развития.

Ранее президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России по вопросу формирования системы международных расчетов. Он также заявил о работе над созданием независимого «платежно-расчетного контура» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли.

Между тем на Деловом форуме БРИКС в Москве участники получили промо-карты BRICS Pay с балансом 500 рублей, которые можно использовать для оплаты товаров через QR-код.