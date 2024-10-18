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Силуанов заявил, что Россия переросла стадию развивающейся экономики

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия переросла стадию развивающейся экономики и вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов. Газета.Ru

«Россия – это страна с уже сформировавшейся экономикой и доходами. Надо пересмотреть эти понятия, так как мы давно опережаем многие страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми», – отметил он. Деловая газета «Взгляд»

Также Силуанов напомнил, что по итогам 2021 года Россия стала четвертой экономикой мира по версии Всемирного банка. BFM.RU

Силуанов заявил, что Россия переросла стадию развивающейся экономики
© РИА Новости
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