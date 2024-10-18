Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия переросла стадию развивающейся экономики и вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов. Газета.Ru

«Россия – это страна с уже сформировавшейся экономикой и доходами. Надо пересмотреть эти понятия, так как мы давно опережаем многие страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми», – отметил он. Деловая газета «Взгляд»

Также Силуанов напомнил, что по итогам 2021 года Россия стала четвертой экономикой мира по версии Всемирного банка. BFM.RU