Премьер Эфиопии предложил БРИКС служить примером новой финансовой системы

БРИКС может послужить примером реформированной глобальной финансовой системы для удовлетворения нужд развивающихся стран, заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Абий Ахмед заявил, что существующая международная финансовая архитектура не отвечает потребностям развивающихся экономик и не способствует ускорению устойчивого развития, передает ТАСС.

Он отметил, что Эфиопия выступает за комплексную реформу глобальной финансовой системы для создания более справедливой структуры. По мнению премьера Эфиопии, БРИКС может служить стандартным примером новой реформированной системы.

Ранее президент Египта Фаттах ас-Сиси поблагодарил президента России Владимира Путина за расширение сотрудничества в БРИКС.

До этого Путин заявил о превосходстве БРИКС над «Большой семеркой» по ВВП, а также подчеркнул, что работа БРИКС не направлена против кого-либо.