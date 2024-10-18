В Минфине назвали агрессивным KPI по выводу компаний с госучастием на IPO

Цели по выводу российских компаний с госучастием на IPO (первичное размещение акций), прописанные в федеральном проекте развития финансовых рынков, очень агрессивные.

Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках Московского финансового форума. Министерство также рассматривает широкий список уже торгующихся госкомпаний, которые могут провести SPO.

"Мы вернулись к мысли о том, что необходимо выводить в большем объеме компании с государственным участием на фондовые рынки. Этот тезис даже попал в федеральный проект развития финансовых рынков, и там есть KPI. Я не буду его озвучивать, чтобы никого не пугать, но он настолько агрессивный, что мы днем и ночью об этом только и думаем", - сказал Моисеев.

Замминистра отметил, что в проработке находится в том числе множество уже торгующихся компаний, которые планируется вывести на SPO (вторичное размещение акций). "Названия говорить, конечно, никакие не буду. Это инсайд, потому что большинство этих компаний уже торгуются. Но я вас уверяю, у нас есть достаточно большой список проработок компаний, которые мы будем предлагать руководству страны вывести дополнительно через SPO на фондовые рынки", - сказал он.