Названа причина подорожания сливочного масла

По данным Росстата, сливочное масло с начала года подорожало на 21,49%. О причинах такой динамики рассказало издание «МК».

Поставщики объясняют рост цены продукта увеличением себестоимости производства. Как отмечается, затраты на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику, упаковку существенно выросли.

По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, в производстве сливочного масла присутствуют импортные жиры. Он отметил, что цены на сырье еще в августе поднялись на 10—20% с начала года, логистика стала дороже на 30-35%, упаковка — на 10-15%.

Цены также растут от увеличения ключевой ставки, дефицита кадров и проблем с обслуживанием иностранного оборудования, указал собеседник. Кроме того, он обратил внимание на то, что в ситуации с ростом цен большую роль играет наценка самих торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%.

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По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, рост цен на сливочное масло связан с увеличением издержек производителей. Он отметил, что с начала года оптовые закупочные цены на масло подскочили почти на 31% из-за увеличения себестоимости производства и молочного животноводства.