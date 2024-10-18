Россия за месяц нарастила поставки СПГ в Грузию более чем в 1,5 раза

Россия в сентябре поставила в Грузию 8,76 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ). Объем поставок взлетел на 77,3% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

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По итогам месяца доля российского СПГ в грузинском импорте составила 97,6%.

Кроме того, РФ нарастила поставки битума по направлению. За месяц объем экспорта в Грузию вырос на 6,2% в годовом выражении и достиг 13,5 тыс. тонн. Лидером по поставкам битума на грузинский рынок по результатам сентября стал Ирак с долей 86,7%.

Также уже второй месяц подряд фиксируется значительный рост товарооборота России и Японии. В сентябре объем торговли между двумя странами подскочил на 22,78% и составил $659 млн. Месяцем ранее прирост составил 23,81%. Основную долю поставок из Японии в Россию занимают автомобили. Ключевой категорией товаров в японском импорте из РФ являются энергоносители.