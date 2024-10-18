Путин озвучил цель банка развития БРИКС

Банк развития БРИКС должен стать одним из основных инвесторов инфраструктурных проектов в пространстве БРИКС и Глобального юга, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС.

По его словам, которые приводит РИА Новости, новый банк развития БРИКС является альтернативой западным механизмам развития.

"Будем расширять его возможности, этого банка. Новый банк должен стать одним из основных инвесторов в крупнейшие технологические и инфраструктурные проекты на пространстве БРИКС и Глобального Юга в целом", — добавил российский лидер.

Ранее руководитель целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech Андрей Михайлишин заявил, что система для безналичной оплаты для иностранцев BRICS Pay может появиться в России уже к концу года. Оплата будет осуществляться по QR-коду.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Минфин России совместно с Центробанком прорабатывают возможность создания новой цифровой расчетной-платежной системы, которая при одобрении будет использоваться странами БРИКС. По ее словам, для финансовых операций могут использоваться цифровые валюты стран, входящих в объединение.