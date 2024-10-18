Силуанов: РФ давно уже опережает страны, которые считаются развитыми

Россия давно уже опережает в экономике страны, особенно постсоветского лагеря, которые называют себя развитыми.

Надо пересмотреть понятия "развивающиеся страны" и "развитые", заявил на пленарной сессии Московского финансового форума министр финансов России Антон Силуанов.

"Сейчас говорят "развивающиеся страны", "страны семерки", "развитые". Вообще-то Россия страна с сформировавшейся экономикой, доходами. Мне кажется, надо пересмотреть все эти "развивающиеся", "развитые". Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми, исходя из тех цифр, которые мы видим", - сказал Силуанов.

В мае Всемирный банк обновил данные по объему ВВП по паритету покупательной способности с учетом сведений за 2021 г., Россия вошла в топ-4 экономик мира. Из данных ВБ следует, что Россия заняла четвертую позицию с долей в 3,8% от мирового ВВП уже в 2021 году, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Московского финансового форума.