Путин заявил о «просто безграничных» энергоресурсах России

Россия обладает «просто безграничными» энергоресурсами, включая нефть, природный газа и уголь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

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Подобное заявление глава государства сделал в ходе выступления на Деловом форуме БРИКС.

Ранее Путин назвал страны БРИКС главными драйверами роста мировой экономики. Средний темп увеличения валового продукта входящих в это объединение государств по итогам 2024 года прогнозируется на уровне четырех процентов. Среднемировой показатель за этот период времени, по разным оценкам, составит 3,2 процента, отметил президент.

В то же время суммарный ВВП БРИКС к данному моменту превысил 60 триллионов долларов. Общая же доля объединения в структуре глобальной экономики, по его словам, «уверенно» превышает соответствующий показатель «Большой семерки» (G7). По данным Всемирного банка, в 2023 году вклад БРИКС в глобальный ВВП оценивался в 35,7 процента, а G7 — в 29 процентов.