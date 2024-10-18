Путин: совокупный ВВП БРИКС превысил показатели G7 и продолжает расти

Доля БРИКС в мировом ВВП уже превышает показатель G7 и продолжает уверенно расти, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС. ТАСС

«Я уже, публично встречаясь с вашими российскими коллегами, говорил об этом, но все-таки скажу еще раз, здесь, в этом зале, с вашим участием. Например, смотрите: 1992 год, «Группа семи» — 45,5%. В этот же год страны БРИКС — 16,7% мирового ВВП. А сейчас... Наше объединение — 37,4%, а «Группа семи» — 29,3%. И разрыв увеличивается, он будет увеличиваться, это неизбежно, это абсолютно понятная динамика», — сказал глава Российской Федерации. RT на русском

Он также отметил, что это позитивно сказывается на глобальном экономическом развитии, подчеркивая важность укрепления позиций БРИКС на мировой арене. Деловая газета «Взгляд»