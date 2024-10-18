Два региона РФ получат особые экономические зоны для развития промышленности

Минэкономразвития России опубликовало проекты по созданию новых промышленно-производственных особых экономических зон (ОЭЗ) в Вологодской и Новосибирской областях.

В правительстве рассчитывают, что там ускоренно будет развиваться импортозамещение.

"На территории ОЭЗ в Вологде и Новосибирске планируется развитие производств, в том числе импортозамещающего профиля. Общий объем инвестиций в ближайшие 10 лет по двум зонам составят около 18 млрд рублей, будет создано 1,5 тысячи рабочих мест. Всего у министерства сегодня в планах создание 10 новых ОЭЗ. Также мы работаем над расширением действующих зон", - рассказал "Российской газете" врио директора департамента регионального развития Минэка Александр Солдатов.

Инфраструктуру ОЭЗ "Новосибирск" планируется создать без привлечения государственных средств за счет частных инвестиций. Пять компаний готовы стать первыми резидентами этой экономической зоны и реализовать свои инвестпроекты. Так, на территории ОЭЗ появится производство электротехнического оборудования, стройматериалов, безотходная лесопильная линия, а также транспортно-логистические центры для приема и отправления контейнерных поездов.

В ближайшие три года инвесторы намерены вложить в ОЭЗ "Новосибирск" 7,9 млрд рублей. Общий объем инвестиций до 2034 года достигнет 9,2 млрд рублей, при этом планируется создать более 700 рабочих мест, а накопленный объем выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ и услуг достигнет порядка 88 млрд рублей.

"Для экономики региона это важный проект, развитие которого позволит привлечь дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Соседство с нашим промышленно-логистическим парком и якорным резидентом, Транспортно-логистическим центром "Сибирский", даст инвесторам дополнительные возможности - помимо льгот, которые предусмотрены в рамках особого статуса территории. Получение статуса ОЭЗ представленной территории позволит инвесторам уже в 2025 году приступить к реализации своих проектов. По нашим расчётам создание ОЭЗ позволит к 2034 году достигнуть показателя более 11 млрд налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", - заявил "Российской газете" губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Создание особой экономической зоны станет важным этапом развития промышленно-логистического кластера в Новосибирской области, пояснил "РГ" председатель совета директоров ООО "Северный парк развитие" Александр Кахидзе.

"На сегодняшний день новосибирский хаб играет ключевую роль в обеспечении прироста экспортно-импортных и внутрироссийских контейнерных грузопотоков. Именно поэтому мы приняли решение развивать ОЭЗ "Новосибирск" здесь, рядом с основными транспортными артериями и крупнейшим в Сибири транспортно-логистическим центром. Это даст промышленности региона дополнительные возможности для развития своих производств за счет выхода на новые рынки и сокращения затрат и сроков на транспортировку сырья и готовой продукции", - пояснил он.

В экономической зоне "Вологодская" планируется развивать дерево- и металлообработку, включая производство мебели, подшипников и других изделий металлургии, амальгамных ламп, стройматериалов и домокомплектов. На создание инфраструктуры из регионального бюджета на эти цели планируется направить около 1,5 млрд рублей.

Шесть потенциальных резидентов заявили инвестпроекты на 7,6 млрд рублей, эти деньги планируется вложить в производство в ближайшие три года. По документам к концу 2034 года объем инвестиций в ОЭЗ "Вологодская" составит 8,7 млрд рублей, будет создано не менее 788 рабочих мест, а накопленный объем выручки потенциальных резидентов достигнет 165,8 млрд рублей.

Первая ОЭЗ на территории Вологодской области станет точкой сборки для предприятий с востребованной продукцией, и будет работать на благо всех жителей региона, считает гендиректор областной Корпорации развития Ирина Батогова.

В Минэкономразвития отмечают, что особые экономические зоны - один из ключевых драйверов развития территорий. Затраты государства на инфраструктуру и льготы для бизнеса окупаются за счет роста налогов и таможенных платежей резидентов. Сегодня в России действует уже 53 ОЭЗ, где работает 1,2 тысячи резидентов. Общий объем заявленных инвестиций составляет 6,2 трлн рублей, из них около 2 трлн рублей уже вложено. Это позволило создать 83 тысячи рабочих мест.

В ОЭЗ действуют льготные правила аренды земли и преференциальный налоговый режим для предпринимателей. Бизнес в особых экономических зонах получает так называемую "стабилизационную оговорку", которая гарантирует неизменность налогового законодательства, таможенного регулирования, условий землепользования, градостроительной деятельности и другие госгарантии. В 16 ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, что еще больше упрощает сбыт продукции и ввоз комплектующих.

Проектам постановлений Правительства РФ о создании ОЭЗ в Вологодской и Новосибирской областях предстоит пройти процедуры публичного обсуждения и согласования с другими федеральными органами исполнительной власти до конца 2024 года.