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Минфин считает преждевременным увеличивать пошлину на вино из недружественных стран

Министерство финансов России считает преждевременным увеличивать пошлину на импорт вина из недружественных стран до 50%.

Минфин считает преждевременным увеличивать пошлину на вино из недружественных стран
© ТАСС

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

"Мы видим наглядный тренд снижения импорта, то есть в третьем квартале по сравнению ко второму уже падение практически на 40%. Я думаю, что надо продолжать мониторить ситуацию, так как динамика снижения импорта уже четко прослеживается. Преждевременно пока принимать такие резкие меры", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Экономика
Алексей Сазанов
Минфин России
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