Минфин считает преждевременным увеличивать пошлину на вино из недружественных стран
Министерство финансов России считает преждевременным увеличивать пошлину на импорт вина из недружественных стран до 50%.
Об этом сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.
"Мы видим наглядный тренд снижения импорта, то есть в третьем квартале по сравнению ко второму уже падение практически на 40%. Я думаю, что надо продолжать мониторить ситуацию, так как динамика снижения импорта уже четко прослеживается. Преждевременно пока принимать такие резкие меры", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.