Минфин поддерживает разрешение продажи пива на стадионах
Министерство финансов России поддерживает разрешение продажи пива на стадионах, окончательное решение за правительством.
Об этом сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.
"Мы поддержали, да, соответствующую законодательную инициативу. Там есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательно решение за правительством", - сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.