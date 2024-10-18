Названа прибыль российских банков в сентябре

Прибыль российских банков в сентябре снизилась на 23% к августу и составила 336 млрд рублей, с начала года она достигла 2,7 трлн рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

"Чистая прибыль сектора составила 336 млрд рублей, что на 98 млрд рублей, или 23%, ниже результата августа (433 млрд рублей). Прибыль снизилась из-за роста резервов и меньшей валютной переоценки", - отмечает регулятор.

За 9 месяцев 2024 года банки заработали 2,7 трлн рублей, на 5% больше, чем годом ранее за счет роста бизнеса и низкой стоимости риска по корпоративному портфелю.

При этом основная прибыль сократилась до 201 млрд рублей (-56 млрд рублей, или 22%) из-за роста отчислений в резервы (-50 млрд рублей, или 36%, преимущественно по кредитам). В части неосновной прибыли у банков в два раза снизились доходы от переоценки иностранной валюты (до 68 млрд с 136 млрд рублей в августе) из-за меньшего ослабления рубля к доллару (-2% после -5% в августе) и евро (-3% и -7% соответственно).