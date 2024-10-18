Североосетинский депутат пожаловался на маленькие зарплаты чиновников

Депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров рассказал о маленьких зарплатах госслужащих и постоянное снижение.

В министерстве финансов не считают, что это приведет к дефициту кадров.

«Обыватели думают, что госслужащие получают большие деньги, на самом деле мы с вами знаем, что это не так. Опять идет снижение, хотя мы недавно ее подняли, не приведет ли к это к дефициту кадров?» – задается вопросом депутат.

Замминистра финансов республики Залина Андиева ответила на вопрос депутата. Она отметила, что такая тенденция не приведет к дефициту кадров, поскольку денежное содержание госслужащих остается на том же уровне, как сейчас.

«Далее мы будем работать над решением этого вопроса. Это в том числе по предписанию федеральных органов власти. Мораторий на уровне федерального бюджета тоже есть», – заявила Андиева.

Накануне «ФедералПресс» писал, что члены совета по нацполитике – цыгане напали на полицейских в Волгоградской области.