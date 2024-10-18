ЦБ РФ выпустил монеты «300-летие Санкт-Петербургского монетного двора»

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты "300-летие Санкт-Петербургского монетного двора" серии "Исторические события" номиналом 3 и 200 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925. Тираж монеты - 3 тыс. штук. Она изготовлена качеством "пруф". Серебряная монета номиналом 200 рублей имеет форму круга диаметром 130 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 3 кг, проба сплава - 925. Тираж монеты - 50 штук, изготовлена качеством "пруф-лайк".

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено изображение винтового пресса для чеканки монет, аверса рубля 1724 года чеканки и реверса полтинника образца 1924 года, изображение здания Санкт-Петербургского монетного двора. По окружности имеются рельефные надписи "Санкт-Петербургский монетный двор", внизу в две строки - "300 лет".

На оборотной стороне монеты номиналом 200 рублей рельефные изображения основателя монетного двора - Петра I, медально-копировального станка, реверса червонца образца 1923 года, реверса инвестиционной монеты "Георгий Победоносец", реверса рубля 1724 года чеканки, реверсов и аверсов разменных монет разного времени, монетной вырубки, ограниченное окружностью изображение здания Санкт-Петербургского монетного двора на фоне геометрических изображений, выполненных в технике лазерного матирования; имеются надписи: вверху - "300 лет", внизу в три строки - "Санкт-Петербургский монетный двор".

"Санкт-Петербургский монетный двор - один из крупнейших в мире. Он был основан по указу Петра I и расположен в самом защищенном месте Северной столицы - на территории Петропавловской крепости. Здесь чеканят памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, государственные награды, памятные медали, различные жетоны. Клеймо Санкт-Петербургского монетного двора стоит на самых больших золотых и серебряных памятных монетах Банка России весом в 5 кг", - отметил регулятор.

Банк России напоминает, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.