Минфин усложнил продажи иноактивов в связи с геополитической динамикой

Решение Минфина России повысить дисконт на продажу активов иностранных компаний в РФ и добровольный взнос в бюджет связано с геополитической динамикой - конфискацией российских активов за рубежом и помощью Украине.

Об этом сообщил в интервью "Коммерсанту" замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Минфин нельзя не заподозрить в том, что мы хотим собирать побольше средств в бюджет, но решение повысить дисконт на продажу актива и добровольный взнос в бюджет связано с геополитической динамикой", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, чем объясняется недавнее повышение стоимости ухода иностранцев из российских активов.

Как сообщил изданию замглавы Минфина, отношение к активам российских компаний в недружественных странах также ужесточается.

"Участились случаи конфискации, направления доходов от этих активов на помощь Украине", - подчеркнул он.

Такое поведение зарубежных стран стало одной из причин решения российского ведомства по усложнению правил отчуждения российских активов иностранными компаниями.