Украина резко нарастила торговлю с Китаем

Объем товарооборота между Китаем и Украиной в январе - сентябре увеличился на 20,8%. Как сообщило Главное таможенное управление КНР, за три квартала этот показатель составил $6,34 млрд.

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За этот период Китай нарастил экспорт на Украину на 35,1%, до $2,65 млрд. Поставки в КНР выросли на 12,3%, до $3,69 млрд.

В сентябре китайско-украинский товарооборот составил $564,6 млн, увеличившись менее чем на 1% по сравнению с августом. Китай поставил Украине товаров на $316,1 млн, Украина Китаю - на $248,5 млн.

В конце сентября глава МИД КНР Ван И на встрече в Нью-Йорке со своим украинским коллегой Андреем Сибигой сказал, что Пекин и Киев преодолели влияние украинского кризиса и постепенно возобновили практическое сотрудничество.

Китай продает Украине товары широкого потребления с упрощенным таможенным оформлением, автомобили и комплектующие к ним, литиевые батареи, шины для автобусов, грузовиков и легковых машин, телевизионное и телекоммуникационное оборудование, смартфоны, электробытовые и медицинские приборы, компьютеры и многие другое. Украина - один из ведущих поставщиков кукурузы в КНР.

Другие украинские товары, импортируемые Китаем, - это железные руды, жмых, подсолнечное и рапсовое масло, ячмень, ферроникель, говядина, соевые бобы, прочая пищевая продукция, сырье, полуфабрикаты.

По данным китайской таможни, в 2022 году объем китайско-украинской торговли упал на 60%, до $7,65 млрд. В 2023 году он уменьшился на 10,8% и составил $6,81 млрд.