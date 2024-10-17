Белый дом заявил о прогрессе в вопросе кредита Киеву за счет активов РФ
Американская администрация считает, что страны Группы семи (G7) добиваются прогресса в проработке предоставления Украине кредита в размере $50 млрд за счет прибыли от замороженных на Западе российских активов.
"Нас все устраивает в плане прогресса, которого мы достигли к концу года в вопросе обязательств G7 по мобилизации $50 млрд из поступлений от российских суверенных активов. Мы намерены выполнить свое обязательство и внести свой вклад", - сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов на борту самолета американского лидера Джо Байдена по пути в Берлин.
"С моей точки зрения, все идет по плану", - полагает чиновник.
В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе.
Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследования причастных к воровству ее активов. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.