В Google заявили, что внедрение ИИ способно увеличить ВВП Африки на $1,5 трлн
Африка имеет огромный потенциал для внедрения основанных на искусственном интеллекте (ИИ) технологий, которые способны увеличить к 2030 году совокупный ВВП стран континента на $1,5 трлн. Об этом заявил директор компании Google по региону Западной Африки Олумиде Балогун на конференции, которая состоялась в Нигерии.
"Согласно прогнозам, ИИ принесет Африке в ближайшее пятилетие $1,5 трлн, - цитирует его южноафриканская радиостанция SABC. - Для всего мира эта цифра составит за это время $13 трлн".
Согласно Международному валютному фонду, совокупный ВВП стран Африки в текущем году составляет $3,35 трлн.
Балогун считает, что ИИ будет стимулировать креативность, создавать и преобразовывать рабочие места, помогать в организации новых направлений бизнеса, а также повышать возможности как служащих многочисленных компаний, так и вовлеченных в процесс инноваций целые группы населения.
"Все это увеличит качество труда и будет способствовать росту экономики", - отметил он.
По словам представителя Google, к 2030 - 2035 гг. в мировом секторе ИИ следует ожидать инвестиционного бума.